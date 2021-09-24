Саентологов признали нежелательными в России

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность «Всемирного института саентологических предприятий». Помимо данной организации, угрозу безопасности представляет и «Библиотека Рона Хаббарда». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Ведомство направило информацию о своем решении в Министерство юстиции. Оно указало, что эти организации необходимо включить в список иностранных и международных неправительственных группировок, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Дианетика и саентология (сайентология) являются религиозно-философскими течениями, которые были основаны на территории США в 1950-х годах. Их автором является Лафайет Рон Хаббард.

В 2016 году Верховный суд принял решение о прекращении работы саентологической церкви. После религиоведческой экспертизы были установлено, что эта организация не соблюдает методы, которые были изначально заявлены в ее вероучении.