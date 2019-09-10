Саентология оказалась под угрозой запрета. Для этого есть причины

Несколько источников News.ru подтвердили, что основания для слухов о том, что саентологию могут признать экстремистской организацией, действительно есть.

На официальном сайте говорится, что саентология — религия, предполагающая точный путь, ведущий к полному и уверенному пониманию своей истинной духовной природы и своих взаимоотношений с самим собой, семьей, группами, человечеством, всеми формами жизни, материальной вселенной, духовной вселенной и Верховным Существом (редакция News.ru не призывает к какой-либо вере).

В этом году УФСБ по Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело о легализации 17 миллионов рублей, заработанных преступным путем. Расследование показало, что во главе мошеннической схемы стояли саентологи. По данным следствия, деньги зачисляли как пожертвования на счета религиозных организаций в аффилированной кредитной компании, входящей в международную бизнес ассоциацию саентологов. В прошлом году ЦБ отозвал лицензию у этого банка в связи с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

В правоохранительных органах News.ru заявили, что цель Международной саентологической церкви — прибыль, как и цель любой секты.

«Доход, как в любой финансовой пирамиде, получает верхушка, а новые адепты воспринимаются как расходный материал», — отметил источник издания.

В центре применения и распространения Дианетики и Саентологии, комментировать ситуацию отказались.

«Запретить? Кто вам об этом сказал? Это какой-то бред. Не комментируем», — заявил собеседник издания.

По словам Нины де Кастро, ответственного секретаря церкви саентолоии в СНГ, вся саентологическая церковь существует на пожертвования.

«Новые члены Церкви не обязаны их вносить, чтобы начать знакомиться с религией, но могут и поддержать деятельность Церкви — это зависит только от них. Все поступавшие средства оформлялись документально. Для получения пожертвований мы оформили несколько юрлиц и ИП, которые оплачивали все установленные законодательством РФ налоги, сборы и взносы. Сейчас в России порядка 50 религиозных групп и один саентологический центр в Москве», — пояснила Нина Де Кастро.

В Европе церковь саентологии причислена к сектам. Во многих странах она не запрещена, но не везде имеет статус религиозной, который позволяет не платить налоги. За рубежом претензии к саентологической церкви заключаются в основном в том, что, она, как и многие секты, хочет полностью контролировать жизнь своих членов и заставляет их тратить большие деньги на поддержание культа. Когда член семьи саентолога выступает против, последователя заставляют оборвать с ним связи.