Общество 10 ноября 2022, 06:28 Садовые участки в регионах России предложили отдать под «дачную реновацию» «Известия»: предприниматели предложили Минстрою застроить садовые участки малоэтажными ЖК РИА «Новости»

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Российский союз промышленников и предпринимателей и Российский союз строителей обратились в Минстрой. Они предложили использовать участки под частными и садовыми домами в региональных программах комплексного развития. Об этом сообщили «Известия».

Министерство подготовило законопроект с изменениями в Градостроительный кодекс, и предприниматели направили к нему свои предложения. Например, о «дачной реновации». Участки под садовыми домами нельзя отдавать под застройку в рамках комплексного развития территорий. Они попросили снять запрет.

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Союзы предпринимателей и промышленников также хотят строить один проект на нескольких участках, в том числе несмежных, и запретить многоквартирным домам выходить из договора об участии в программе.

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Председатель комитета РСС по малоэтажному строительству Константин Пороцкий предложил строить на месте дачных домов быстровозводимые малоэтажные жилые комплексы с инфраструктурой и коммуникациями. Стоимость квадратного метра в них будет ниже, чем в среднем по России, то есть меньше 83 тысяч рублей.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка предложила проводить «дачную реновацию» только при условии, что на это согласятся две трети владельцев садовых домов. В Минстрое заявили, что предложения нужно изучить и детально проработать.