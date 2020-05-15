Садоводы Кургана устроили столпотворение на ярмарке во время самоизоляции

Тематическая ярмарка проходит 15–16 мая в районе пригородного вокзала. Организаторы выложили на земле ограничительную ленту, чтобы люди соблюдали дистанцию.

«Для порядка есть ограничительная лента, но садоводы ее игнорируют», — сообщило агентство.

На ярмарке столпилось много людей, в том числе, и пенсионеров. Продавцы стояли в масках, но не все их правильно надели.

«Представители администрации проверили данный объект. Организатор выполнил необходимые требования», — сообщили в пресс-службе администрации Кургана.

На входе на ярмарку стоял специальный человек, который обрабатывал руки посетителей антисептиком. Также при входе установлен щит с правилами. На территорию ярмарки пускают не более 50 человек, говорится в сообщении. Масочный режим на улице рекомендуется, но не обязателен. Специальная разметка нанесена, однако ответственность за соблюдение социальной дистанции несут сами посетители.

Кроме того, местные жители устроили столпотворение у единого расчетного центра. В здание пускают по пять человек, каждому обрабатывают руки антисептиком.