    15 мая 2020, 17:50

    Садоводы Кургана устроили столпотворение на ярмарке во время самоизоляции

    Алена Макаренко

    Садоводы Кургана не соблюдали социальную дистанцию на выставке-ярмарке во время режима самоизоляции. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
    Садоводы Кургана устроили столпотворение на ярмарке во время самоизоляции

    Тематическая ярмарка проходит 15–16 мая в районе пригородного вокзала. Организаторы выложили на земле ограничительную ленту, чтобы люди соблюдали дистанцию.

    «Для порядка есть ограничительная лента, но садоводы ее игнорируют», — сообщило агентство.

    На ярмарке столпилось много людей, в том числе, и пенсионеров. Продавцы стояли в масках, но не все их правильно надели.

    «Представители администрации проверили данный объект. Организатор выполнил необходимые требования», — сообщили в пресс-службе администрации Кургана.

    На входе на ярмарку стоял специальный человек, который обрабатывал руки посетителей антисептиком. Также при входе установлен щит с правилами. На территорию ярмарки пускают не более 50 человек, говорится в сообщении. Масочный режим на улице рекомендуется, но не обязателен. Специальная разметка нанесена, однако ответственность за соблюдение социальной дистанции несут сами посетители.

    Кроме того, местные жители устроили столпотворение у единого расчетного центра. В здание пускают по пять человек, каждому обрабатывают руки антисептиком.