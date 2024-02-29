Общество 29 февраля 2024, 15:24 Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации Путин: садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации РИА «Новости»

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В России действующую программу социальной газификации распространят на садоводческие товарищества. Об этом в ходе послания Федеральном собранию сказал президент Владимир Путин.

«Люди из поколения в поколение ухаживают за земельными участками и возводят дома, в которых можно жить круглый год. Но не могут подключиться к сетям, так как в программу социальной газификации садовые товарищества не попадают. Миллионы семей эта проблема затронула», — заявил он.

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Путин заявил, что важно эту проблему решить с учетом интересов россиян.

«Нужно программу социальной газификации расширить и продолжить газовые сети до границ участков с домами садоводческих товариществ», — добавил глава государства.

Ранее глава компании «Газпром» Алексей Миллер сказал, что к 2030 году она выполнит поставленный план по газификации всей страны.