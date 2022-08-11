Садоводам посоветовали меньше доверять интернету

Дачникам и садоводам следует меньше доверять интернету и народным методам и брать больше информации из старых книг. Таким мнением с kp.ru поделился председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

В интернете много советов, которые раздают непрофессионалы, и если доверять им, можно только навредить растениям. Например, избавляться от фитофторы — это грибковое заболевание томатов и картофеля, предлагают при помощи обычного йода и молока, однако в действительности этот совет не работает.

Информацию лучше сверять в нескольких источниках, а еще лучше брать из старых книг по садоводству, считает Туманов.