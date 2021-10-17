Садоводам перечислили, какие деревья и кустарники лучше высаживать осенью

Чаще всего пересадку садовых деревьев или посадку новых саженцев планируют на сентябрь или начало октября. Если вы собираетесь посадить плодовые деревья, то садоводы рекомендуют отдавать предпочтение яблоне, груше, а также некоторым сортам сливы.

Кроме того, осенью принято сажать шелковицу и рябину, сообщил сайт «Мегатюмень». Из хвойных деревьев высаживают по зиму тую, ель, сосну и пихту. Также осень — удачный период для посадки кустарников. Можно посадить жимолость, смородину, крыжовник или барбарис. Первый урожай ягод можно будет собирать уже летом.

Также осенью высаживают декоративные виды кустарников, отметила садовод Людмила Чалкова. К ним относятся самшит, спирея, снежноягодник, чубушник. Можно также высадить на своем участке сирень, черемуху или жасмин.

А вот высаживать осенью дуб и березу садоводы напротив, не рекомендуют.

Отлично переносят зиму и некоторые однолетние цветы. В числе растений, которые можно высадить осенью и которые отлично перенесут зиму под снежным покровом, числятся петуньи, календула, настурция, васильки, рудбекия блестящая, львиный зев, алиссум, маттиола и космея. Некоторые из них могут распуститься уже в начале лета.