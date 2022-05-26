Садоводам объяснили правила полива помидоров в теплицах

Чтобы получить хороший урожай помидоров, важно помнить о правильной системе полива овощей в теплице. В закрытом грунте их можно поливать только утром. Так лишняя влага сможет испариться к вечеру.

Полив должен быть умеренным — до того момента, когда начнут завязываться плоды. При этом верхний слой земли должен оставаться постоянно влажным, объяснили в Telegram-канале «Мой урожай. Сад, огород, цветы».

Увеличивать полив следует, когда помидоры уже начнут наливаться. Если не поливать их достаточно обильно, цветки будут осыпаться. При этом важно, чтобы полив был в то же время равномерным, чтобы плоды не растрескались, написал автор канала, профессиональный агроном Алексей Володихин.

Также специалисты напомнили о том, что нужно обрывать все листья до первой цветочной кисти, так как во время полива они загрязняются и могут стать источником болезней. Но процедуру обрыва следует растянуть на неделю и удалять листья каждые два-три дня. Делать это нужно по утрам.