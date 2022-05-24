Садоводам объяснили, как спасти растения после заморозков

Минувшей ночью в Подмосковье пришли заморозки, температура упала до −2 градусов. Такие погодные перепады могут негативно сказаться на растениях. Но есть средства, чтобы помочь им оправиться после похолодания.

Например, можно использовать два биостимулятора: «Эпин-экстра» и «Циркон». Фитогормон «Эпин-экстра» активизирует рост и повышает иммунитет, сообщил Telegram-канал «Мой урожай. Сад, огород, цветы».

Для приготовления раствора нужно взять одну ампулу препарата и развести его в пяти литрах воды. Растение следует опрыскивать целиком. Обрабатывать нужно и верхнюю, и нижнюю часть листьев. Опрыскивание проводят каждые 7 или 10 дней. Прекратить процедуру можно, когда растение полностью восстановится.

Важно, что «Эпин-экстра» не выносит солнечного света и может улетучиться из раствора, поэтому опрыскивать растение следует в вечерние часы.

У «Циркона» похожие свойства. Применять его нужно аналогичным образом, но в данном случае 1 миллилитр препарата нужно растворить в 10 литрах воды.