Садоводам могут разрешить заочно голосовать за размер взноса

Соответствующий законопроект разработал председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В Госдуму его внесут 6 мая.

Сенатор подчеркнул, что по среднему возрасту члены товариществ попадают в группу повышенного риска при пандемии коронавируса. По мнению парламентария, их необходимо оградить от опасности и после пика заболеваний.

«При этом возможность принятия решений по меньшей мере по вопросам избрания органов управления, утверждения сметы, размера и порядка уплаты взносов, а также утверждения финансово-экономического обоснования взносов и платы является критически важной для функционирования товарищества», — отметил Кутепов.

Он уточнил, что заочное голосование позволит решить важные вопросы, соблюдая режим всеобщей самоизоляции.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, член попечительского совета Союза садоводов России Николай Валуев предложил продлить норму до окончания пандемии короновируса.

«Затем, я считаю, нужно вновь собираться и переутверждать решение собрания очно, потому что есть варианты для недобросовестного использования этой нормы. К сожалению, фиксируется по всей стране много случаев злоупотреблений по части расходования взносов. Деньги собирают, но используют не по назначению», — добавил депутат.

По его словам, заочная форма не избавляет от прямого контакта полностью.

«В любом случае кому-то потребуется выезжать и собирать подписи членов садоводческих товариществ. Законопроект, как я понимаю, придает этому процессу легитимность на период пандемии», — заметил парламентарий.

Валуев заявил, что заочные голосования можно устраивать в режиме видеоконференции, однако не у всех членов товарищества могут быть компьютеры и смартфоны.