Садовод Жашкова рассказала, как вырастить вкусную клубнику

Член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова дала советы, которые помогут вырастить хорошую клубнику, передала «Вечерняя Москва».

Она отметила, что это растение достаточно прихотливое и теплолюбивое. Оно далеко не всегда приживается в московском климате.

«Для получения приятного и насыщенного вкуса я рекомендую сажать те сорта ягоды, которые хорошо растут в наших широтах», — подчеркнула Жашкова.

Лучше всего для этого подходят старонемецкие сорта, например, Мице Шиндлер, так как они морозоустойчивые и рано созревают. Подойдет и сорт клубники Фестивальная, рассказала эксперт.

«Диаметр плода не превышает трех сантиметров. Да, они очень мелкие, но при этом сладкие и сочные», — уточнила она.

Также Жашкова отметила сорт Ананас, который по вкусу действительно напоминает ананас. Он быстро вырастает и подходит для нежаркого климата.

Эксперт уточнила, что за клубникой следует правильно ухаживать, так она получится вкуснее. Ее необходимо сажать там, где достаточно солнечного света, а перед посадкой мульчировать почву.