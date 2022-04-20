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    20 апреля 2022, 16:15

    Садовод Жашкова рассказала, как вырастить вкусную клубнику

    Дарья Морозова

    Член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова дала советы, которые помогут вырастить хорошую клубнику, передала «Вечерняя Москва».

    Садовод Жашкова рассказала, как вырастить вкусную клубнику

    Она отметила, что это растение достаточно прихотливое и теплолюбивое. Оно далеко не всегда приживается в московском климате.

    «Для получения приятного и насыщенного вкуса я рекомендую сажать те сорта ягоды, которые хорошо растут в наших широтах», — подчеркнула Жашкова.

    Лучше всего для этого подходят старонемецкие сорта, например, Мице Шиндлер, так как они морозоустойчивые и рано созревают. Подойдет и сорт клубники Фестивальная, рассказала эксперт.

    «Диаметр плода не превышает трех сантиметров. Да, они очень мелкие, но при этом сладкие и сочные», — уточнила она.

    Также Жашкова отметила сорт Ананас, который по вкусу действительно напоминает ананас. Он быстро вырастает и подходит для нежаркого климата.

    Эксперт уточнила, что за клубникой следует правильно ухаживать, так она получится вкуснее. Ее необходимо сажать там, где достаточно солнечного света, а перед посадкой мульчировать почву.