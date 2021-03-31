Садовод возмутился отсутствием нормальной экосистемы в Москве

Председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов раскритиковал экосистему в столице. Об этом сообщила НСН.

Он назвал работу по озелению города отвратительной. Туманов добавил, что во время обучения садовников, показывает, как работают садоводы в Москве и говорит никогда не повторять.

«Сейчас практически никто не выбирает стратегию посадок, какие деревья или кустарники сажать. „Понатыкать“ — это не создать экосистему! Опиливание — тихий ужас!» — пояснил он.