Общество 25 марта 2024, 19:44 Садовод Воронова посоветовала сажать на балконе перцы и помидоры

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Чтобы завести огород на балконе, нужно правильно подобрать для него растения. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова.

Она объяснила, что лучшим выбором будут овощи-гибриды, на которых написано, что они подходят для выращивания на балконе. Агроном добавила, что в условиях квартиры можно вырастить практически все основные ингредиенты летнего салата.

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«Перцы, томаты, огурцы нужно просто выбирать сорта и гибриды, на которых указано, что они подходят либо для балконного, либо для домашнего выращивания», — подчеркнула садовод.

Она отметила, что балконные растения отлично переносят засуху и другие неприятности.

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