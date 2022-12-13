13 декабря 2022, 15:18
Садовод Ульянова порекомендовала не покупать ель в горшке
Садовод Ирина Ульянова в разговоре с «Тульской службой новостей» объяснила, почему не стоит покупать ель в горшке.
По словам специалиста, такое дерево, находясь в квартире, погибнет буквально через неделю.
Реклама
«Как правило, ель в горшке, особенно если она не больше 30 сантиметров в высоту, погибает в квартире через неделю. Такие растения можно считать одноразовыми, как букеты», — процитировал «Царьград» садовода.
Реклама
Ульянова добавила, что если на дне горшка видны тонкие белые корешки, это означает, что растение может прижиться.
Новый год
Реклама
Реклама