Общество 12 января 2024, 12:47 Садовод Туманов: зимой в квартире можно вырастить петрушку и сельдерей

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Россияне могут вырастить в собственной квартире зимой зеленый лук, свекольную ботву, петрушку и сельдерей. Об этом сообщил председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, выращивание зеленого лука позволит неплохо сэкономить на его покупке. Для итого необходимо взять прорастающие луковки, посадить их в землю и поставить на подоконник. Также можно делать выгонку петрушки, сельдерея и свеклы, сообщили на сайте «Радио КП».

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«Если у вас есть какая-то ненужная свекла, которую не хочется варить и резать, вы можете ее посадить, и она даст свежие листочки», — отметил Туманов.