Общество 27 февраля 2024, 16:42 Садовод Туманов: в марте стоит посеять на рассаду баклажаны, перцы и помидоры

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Культуры с длительным периодом выращивания в стадии рассады, в том числе томаты, баклажаны и перец, стоит высадить в марте. Об этом рассказал председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, при их посеве необязательно ориентироваться на фазы Луны. Этот метод до сих пор не продемонстрировал никаких доказанных эффектов, подчеркнул садовод.

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«Лунным календарем пользуются по привычке либо те люди, которым нужно, что называется, указание сверху. Многочисленные опыты говорят о том, что абсолютно все равно, в какую фазу Луны вы будете сеять», — отметил Туманов.