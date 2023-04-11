Общество 11 апреля 2023, 15:39 Садовод Туманов рассказал, что обилие цветов на участке повысит урожай плодовых и овощей

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Чтобы получить большой урожай, нужно увеличить на участке количество цветов. Об этом сайту «Москва 24» рассказал председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

По его словам, цветы привлекают очень много насекомых. А они, в свою очередь, опыляют и другие растения, посаженные на участке.

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«Сажать цветы — весьма прагматично. Они цветут и привлекают насекомых. Насекомые, привлеченные этими цветами, опыляют параллельно и ваши посадки. Поэтому, когда на участке много цветов, как правило, выше урожай плодовых культур и овощей», — сказал Андрей Туманов.

Он также посоветовал располагать рядом грядки с луком и морковкой, чтобы избежать вредителей. А баклажаны, помидор, картофель и перцы — рассадить в разные углы участка.

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