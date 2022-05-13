Садовод Шалыганов рассказал, что за выращивание мимоз можно попасть под статью

Заместитель председателя Союза садоводов Юрий Шалыганов рассказал, что выращивание мимоз и некоторых других цветов уголовно наказуемо. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По данным ИА Nation News, мимоза хостилис и голубой лотос обладают наркотическим эффектом, поэтому их разрешено выращивать в количестве не более 10 кустов. Ограничения есть и по вьюнку гавайская роза. Его разрешено выращивать сколько угодно, но не стоит хранить семена у себя.