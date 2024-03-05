Общество 05 марта 2024, 18:14 Садовод Рыкалина: хвойные деревья желтеют весной из-за мерзлой земли

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В начале марта многие хвойные деревья начинают желтеть. Это происходит из-за замерзшей земли, сообщила садовод и телеведущая Марина Рыкалина в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, в этих растениях при нагревании на солнце запускаются процессы жизнедеятельности. При этом из-за замерзшего земляного кома им перестает поступать влага, в результате чего деревья желтеют.

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«Единственный вариант — это раскопать земляной ком и пролить его горячей водой, чтобы деревце смогло напитаться влагой. Надо сделать так, чтобы земля оттаяла», — посоветовала Рыкалина.