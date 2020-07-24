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    24 июля 2020, 10:23

    Садовод Ганичкина рассказала, почему в июле для ягод нельзя использовать минеральные удобрения

    Артур Блянихов

    Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина рассказала РИА ФАН, что в июле бессмысленно добавлять удобрения. Они нужны перед цветением и «завязыванием» ягод.

    «Поэтому минеральные удобрения на данном этапе из „рациона“ ваших ягодоносных растений надо полностью исключить — подойдут разве только те, что сделаны на основе гуминовых кислот, жидкие и натуральные», — обратила внимание собеседница информагентства.

    По ее словам, удобрения надо подливать под корень культур и благодаря этому ягоды будут созревать быстрее.

    Новости SMI.FM