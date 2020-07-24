Садовод Ганичкина рассказала, почему в июле для ягод нельзя использовать минеральные удобрения
Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина рассказала РИА ФАН, что в июле бессмысленно добавлять удобрения. Они нужны перед цветением и «завязыванием» ягод.
«Поэтому минеральные удобрения на данном этапе из „рациона“ ваших ягодоносных растений надо полностью исключить — подойдут разве только те, что сделаны на основе гуминовых кислот, жидкие и натуральные», — обратила внимание собеседница информагентства.
По ее словам, удобрения надо подливать под корень культур и благодаря этому ягоды будут созревать быстрее.