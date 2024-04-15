Общество 15 апреля 2024, 12:36 Садовод Ганичкина порекомендовала закалять рассаду на балконе перед посадкой

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Агроном и садовод Октябрина Ганичкина в беседе с изданием NEWS.ru порекомендовала дачникам закалять рассаду перед посадкой на балконе. При этом важно следить, чтобы под активным воздействием солнечных лучей она не пересохла.

В солнечный день можно накинуть на рассаду тонкий белый укрывной материал хотя бы на одни сутки.

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Ганичкина добавила, что в подготовленной теплице уже можно высаживать партенокарпические огурцы без пустоцвета и огурцы сортов «маша» и «мавинга».