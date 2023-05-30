Общество 30 мая 2023, 18:31 Садовод Елистратова рассказала, что редис можно вырастить на подоконнике

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Редис можно выращивать в каждом доме на подоконнике, причем он не будет уступать по полезным свойствам корнеплоду из грунта. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала садовод Ирина Елистратова.

Она подчеркнула, что важно подобрать для домашнего выращивания высокую емкость. А также, что редиска очень любит воду, поэтому нужно ее чаще поливать.

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«При выращивании редиса в искусственных условиях необходима высокая емкость, чтобы у хорошо развивалась корневая часть. Эта культура очень любит полив. Для посадки можно взять обычный садовый грунт», — отметила садовод.

Сажать корнеплоды нужно на расстоянии 15 сантиметров, а емкость поставить на солнечную сторону или под лампы.

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