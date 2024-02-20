Общество 20 февраля 2024, 12:23 Садовнику из Тюменской области, который похитил из дома хозяйки бриллианты и меха, назначили 5 лет лишения свободы

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В Тюменской области суд вынес приговор бывшему садовнику, который за время работы в частном доме похитил у хозяйки вещи на крупную сумму. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на документы суда.

За 12 лет работы мужчина вынес из дома эксклюзивные ювелирные украшения с бриллиантами, меха и золотую монету с изображением Николая II. Все похищенные вещи он относил в ломбард.

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Обвиняемому присудили пять лет лишения свободы условно.