Ректор МГУ назвал возможные сроки завершения эпидемии в России

По мнению Садовничего, коронавирусную инфекцию удастся победить при условии соблюдения всех необходимых мероприятий. По его словам, общество среагирует на распространение вируса выработкой определенного процента иммунитета.

«Не думаю, что для этого надо будет слишком много времени. Я думаю, что месяц», — предположил ученый.

По данным информагентства, в России выявлено 93 558 случаев заражения коронавирусом. 867 человек умерли, 8456 пациентам удалось победить болезнь.

В свою очередь основатель Microsoft Билл Гейтс пришел к выводу, что люди смогут вернуться к обычному образу жизни через один-два года при условии, что мир возьмет эпидемию под контроль.

«Мы можем выйти из этого первого этапа, разработав систему, которая будет функционировать без риска возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования эпидемии», — отметил бизнесмен.