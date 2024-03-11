Общество 11 марта 2024, 14:09 Садальский заступился за Пугачеву перед депутатами Актер Садальский выступил против признания певицы Пугачевой иноагентом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Актер Станислав Садальский высказался в защиту певицы Аллы Пугачевой после предложения некоторых депутатов объявить ее иностранным агентом. Свое мнение он опубликовал в социальных сетях.

Комментарий Садальского, в частности, касался депутата Госдумы Алексея Журавлева. Именно он выступил с предложением присвоить Пугачевой статус иноагента, чтобы ограничить ей возможность получать доход от авторских прав в России. Актер отметил, что депутат слишком уж часто появляется на телеэкранах.

Реклама

«Может, депутат должен нам петь песни, а певцы выдвигать инициативы по развитию страны?» — предложил Садальский.

Однако предложение Журавлева поддержали активисты ФПБК. Некоторые российские звезды объявили Пугачевой бойкот. На днях певица оскорбила Стаса Михайлова, который заявил, что сбежавшие из России звезды приползут на коленях обратно и будут целовать ноги.