  • Сад имени Жореса Алферова появится в Петербурге

    03 сентября 2019, 21:16

    Ольга Чеснокова

    Сад имени Жореса Алферова откроют в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на члена Топонимической комиссии города Алексея Ерофеева.

    Топонимическая комиссия Сад между проспектом Науки и улицей Верности решила назвать именем Жореса Алферова. Там также планируется установить памятник в честь ученого-физика. Теперь это решение должен утвердить исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов.

    В связи с присвоением имени Алферова в саду планируют устраивать соответствующие экскурсии и мероприятия.

    «Например, мероприятия, посвященные науке, физике, допустим, могут проходить на улице. Дети, которые пользуются мобильными телефонами, должны знать, кто их создал. Сад может использоваться как научная площадка для подрастающего поколения», — отметил Ерофеев.