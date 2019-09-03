Сад имени Жореса Алферова появится в Петербурге

Топонимическая комиссия Сад между проспектом Науки и улицей Верности решила назвать именем Жореса Алферова. Там также планируется установить памятник в честь ученого-физика. Теперь это решение должен утвердить исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов.

В связи с присвоением имени Алферова в саду планируют устраивать соответствующие экскурсии и мероприятия.

«Например, мероприятия, посвященные науке, физике, допустим, могут проходить на улице. Дети, которые пользуются мобильными телефонами, должны знать, кто их создал. Сад может использоваться как научная площадка для подрастающего поколения», — отметил Ерофеев.