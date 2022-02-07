Саботировавший уборку снега кот Беляш стал звездой TikTok

Видеоролик с котом, купающимся в снегу, пока хозяин пытается разгребать его лопатой, набрал популярность в TikTok. Об этом написал «Ридус».

Ролик, опубликованный пользовательницей с ником lidiya_capricorn, набрал почти 12 миллионов просмотров. На видео кот по имени Беляш купается в снегу, мешая человеку орудовать лопатой. Засыпающий его снег кота совершенно не беспокоит.

Комментаторы восхищитились любовью кота к зиме и назвали его маленьким снежным барсом.

«Кот-пофигист»; «Как же он летом будет жить без любимого снежка?»; «Как же ему круто в этом снегу! Он прям наслаждается», — написали пользователи.