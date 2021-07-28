S7 запустит новый лоукостер

S7 Group запустят новый лоукостер. Полеты запланированы на июль следующего года.

«Мы будем запускать новую лоукост-компанию», — процитировал ТАСС слова акционера S7 Group, главы совета директоров S7 Airlines Татьяны Филевой.

У новой компании будет отличная от S7 бизнес-модель с другой маршрутной сетью. Объединять их будет общий акционер.

Перелеты от нового лоукостера будут производиться на самолетах Airbus 320 neo на 186 кресел.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Red Wings создаст свой лоукостер. Компания, по словам инсайдера издания, уже предупредила несколько региональных администраций и аэропортовых холдингов о том, что хочет запустить несколько местных лоукост-рейсов и создать внутри своей структуры соответствующее направление.

Red Wings собирается использовать в региональной лоукост-модели исключительно SSJ. В парке компании семь таких воздушных судов.

В середине июля лоукостер «Победа» объявила о повышении стоимости билетов минимум на 2%. Руководство пошло на такие меры из-за новых правил медосмотра бортпроводников