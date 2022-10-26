S7 поменяла испанскую систему бронирования билетов на российскую | 360°

Общество 26 октября 2022, 22:11 S7 поменяла испанскую систему бронирования билетов на российскую Авиакомпания S7 перешла на российскую систему бронирования билетов РИА "Новости"

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Авиакомпания S7 сообщила о переходе на российскую систему бронирования авиабилетов. Путешественники могут воспользоваться сервисами в онлайн и офлайн-форматах.

В Telegram-канале авиаперевозчика отмечается, что каждый желающий сможет с помощью сервисов приобрести билеты, а также обменять и оформить возврат. Кроме того, сервисы S7 оснащены рядом других дополнительных услуг.

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Также авиакомпания объяснила переход на новую систему требованиями законодательства Российской Федерации. До этого использовалась испанская система Amadeus.

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Накануне временно приостановили онлайн-регистрацию на рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и S7. Такие меры был связаны с переходом на отечественную систему онлайн-бронирования, который необходимо выполнить до конца октября.

Ранее Росавиация сообщила о продлении ограничений полетов в 11 аэропортов на юг России до 3 ноября. Запрет ввели еще в феврале, после начала специальной операции на Украине. Остальные российские аэропорты функционируют в штатном режиме.