S7 объявила название нового лоукостера

Представители авиакомпании S7 рассказали о запуске нового лоукостера в России. По их словам, он будет выпускаться под брендом Citrus. Об этом в четверг, 23 сентября, написало РИА «Новости».

«Название не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий. Лоукостер Citrus позволит посмотреть свежим взглядом на бюджетные перелеты», — говорится в сообщении авиакомпании.

Летать лоукостеры будут в основном между регионами России, при этом Москва и Московская область будут оставаться в стороне. В парке перевозчика будут содержаться исключительно самолеты A320neo. По словам представителей компании, в скором времени прибудут первые воздушные суда повышенной комфортности.

По предварительным прогнозам, в 2024 году в компании будет насчитываться около 20 таких лоукостеров. Пассажиропоток за три года планируется увеличить до семи миллионов. Купить билет можно будет уже весной 2022 года, а первый полет состоится только в июле.