S7 Airlines разрешила экипажам носить бороды, татуировки и красить волосы в яркий цвет

Компания S7 Airlines первой в России разрешила экипажам самолетов носить необычные прически и татуировки. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В сфере авиации, как правило, действует строгий дресс-код для сотрудников, поэтому решение S7 Airlines стало в какой-то мере действительно революционным.

«Стандартные нормы авиакомпаний не всегда оправданно регламентируют внешний вид бортпроводников, пилотов и сотрудников в аэропорту. Пришло время их обновить», — отметили в пресс-службе.

По словам представителей компании, S7 Airlines поддерживает свободу самовыражения коллег, потому что их профессиональные качества никак не зависят от наличия татуировок или цвета волос.

«Если индивидуальный стиль не мешает человеку на 100% выполнять свою работу и обеспечивать безопасность на борту — не видим причин бережно хранить порядком устаревшие традиции», — сказано в заявлении перевозчика.

Компания решила снять ограничения на элементы стиля, которые не относятся к безопасности полетов. Теперь бортпроводникам и пилотам можно носить татуировки на открытых частях тела, если они не несут оскорбительного смысла, и красить волосы в яркий цвет.

Стюардессы могут выбрать обувь на плоской подошве, балетки или лоферы вместо туфель на каблуках.

Некоторые ограничения сохранятся по требованиям безопасности. В частности, компания по-прежнему не рекомендует экипажам носить длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела, чтобы случайно не зацепиться и не пораниться.