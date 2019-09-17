С заботой о природе и о людях. Сотрудники МНПЗ высадили более 100 деревьев на территории завода

Больше зелени! Московский НПЗ завершил модернизацию комплекса очистных сооружений высадкой деревьев. Новый дом на территории, которая освобождается в ходе программы развития предприятия, нашли липы и японский багряник — всего 102 саженца. В высадке деревьев приняли участие представители городских властей.

Источник фото: телеканал «360»

У маленьких лип и «гостей» с востока — саженцев японского багряника — сегодня «новоселье». Волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода вооружились граблями и лопатами — сажают деревья. Татьяна и Анастасия вообще-то юристы МНПЗ. Но, до начала рабочего дня, тренируют навыки садоводов.

«Мы свой долг уже выполнили. Надеемся, что еще много деревьев будет посажено», — отметила Татьяна Семкина, ведущий юрисконсульт.

Место для высадки выбрано неслучайно — пять лет назад здесь располагались нефтешламовые пруды. «Историческое наследие» ликвидировали. Вместо него появился современный комплекс очистных сооружений «Биосфера», который признан лучшим мировым опытом. Освободившееся пространство благоустроили. Последний штрих — зеленая аллея.

Источник фото: телеканал «360»

«Деревья — это жизнь. Вообще, озеленение — это поддержка экологии. Мы всегда это поддерживаем, всегда участвуем во всех акциях, это прекрасно, это забота о природе», — сказала Анастасия Натахина, ведущий юрисконсульт МНПЗ.

С 2011 года Московский НПЗ поддержал больше 50 городских экологических проектов. Традиционной, например, стала акция по пополнению рощи в парке 850-летия Москвы — в зоне отдыха появились 150 новых лиственниц.

Источник фото: телеканал «360»

«Ни одно предприятие столько деревьев не посадило. Сейчас это уже больше тысячи деревьев. Жители близлежащих районов с большой радостью откликаются на те экологические акции, которые делаются совместно с заводом. Ведь участвуют в этих акциях и сотрудники завода, и волонтеры, и самое главное, жители районов Капотня и Марьино», — уточнила Инна Святенко, депутат Московской городской думы.

Программа по озеленению и благоустройству предприятия — часть масштабной экологической модернизации, благодаря которой предприятие уже сократило воздействие на окружающую среду на 50%. К 2020 году влияние снизится еще вдвое.

Источник фото: телеканал «360»

«Наша ответственность — это, конечно же, снижение техногенной нагрузки на атмосферу города Москвы. Прежде всего, это большие инвестиционные мероприятия по снижению и улучшению технологий переработки нефти, это и очистка вод, и снижение выбросов в атмосферу, это и уже ликвидированное историческое наследие и высадка деревьев», — заявил Виталий Зубер, генеральный директор Московского НПЗ.

Кстати, благодаря усилиям волонтеров МНПЗ, в Капотне возродили фруктовый сад — символ района, где растет больше 100 яблонь различных сортов.