СМИ: страховые взносы в ПФР с высоких зарплат повысят

Систему начисления страховых взносов на высокие зарплаты в России планируют изменить. Планку окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются максимальные 22%, могут повысить с 2022 года.

По полному тарифу взносы в ПФР сейчас отчисляют с заработных плат до 1,465 миллиона рублей в год. Ежемесячный оклад с учетом этой суммы составляет около 122 тысяч рублей, напомнила газета «Известия».

Идею ввести дополнительный платеж с работающих россиян в 2% правительство, как писали СМИ, рассматривало в 2016 году. Предполагалось, что размер отчислений в Пенсионный фонд увеличится вдвое. В итоге изменения так и не были приняты.

Ситуация изменилась на фоне пандемии, причем в противоположном направлении. В 2020 году президент РФ Владимир Путин снизил размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15%. Преференции получили и IT-фирмы, у которых отчисления уменьшились с 15 до 7,6%. НДФЛ вместе с этим вырос для зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год с 13 до 15%.

На заседании бюджетной комиссии в июле 2021 года, рассказали источники, вопрос об увеличении нагрузки на труд высокооплачиваемых сотрудников подняли вновь. При одномоментном и резком поднятии лимита объем поступлений в ПФР вырастет, однако конкретные параметры специалистам пока неизвестны. Их только собираются донастраивать. Эксперты считают, процесс позволит реализовать запрос на социальную справедливость. Однако эффект от него получится весьма ограниченным: на сегодняшний день более 1,4 миллиона рублей в год в России зарабатывают порядка 7% жителей страны.