С выпускного во взрослую жизнь. Курсант сделал предложение девушке на Красной площади

Курсант МЧС предложил своей девушке руку и сердце посреди Красной площади. Молодой человек встал на одно колено прямо во время репетиции выпускного.

Курсантов собрали в центре столицы на генеральную репетицию выпускного. Выпускник Академии Государственной противопожарной службы МЧС России Константин Коновалов решил сделать своей девушке предложение. Его идею поддержало руководство вуза. Во время репетиции однокурсницу молодого человека попросили выйти из строя.

«Я тебя очень сильно люблю и хочу прожить всю жизнь вместе с тобой. Ты станешь моей женой?» — спросил Коновалов возлюбленную.

Сначала девушка растерялась, а затем согласилась выйти замуж. После этого курсант вручил ей букет белых роз.