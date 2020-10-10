Сильный ветер сорвал колокол с военной стелы, установленной на центральной площади Ростова-на-Дону в честь освобождения города от нацистских захватчиков. Находившиеся поблизости молодые люди сбросили его со ступеней вниз. Видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как трое молодых людей наваливаются на огромный колокол, он поддается и с глухим звуком слетает со ступеней. Также слышен смех того, кто снимает это видео.

Стела «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону» была установлена в 1984 году в честь 40-летия с момента освобождения города от фашистов. В основании памятника находится звонница с 12 колоколами, один из них и упал вниз. Стела достигает 72 метров в высоту, на ее вершине установлены статуя крылатой богини победы Ники и макет ордена Отечественной войны I степени.

Колокол приземлился в осушенный бассейн у подножия стелы. По словам очевидцев, от него откололась небольшая часть. При падении никто не пострадал.