Студентов Техноложки вызвали в вуз из-за истории с «великим психологом»

Студентов Санкт-Петербургского государственного технологического института вызвали в вуз после онлайн-семинара с преподавательницей. Об этом они сами рассказали «360». Видео, на котором преподавательница психологии сватала студенток своим сыновьям и изливала душу, разошлось по соцсетям.

По словам собеседников «360», группа, у которой прошло занятие, очень переживает из-за распространения видео. Они считают женщину хорошим преподавателем, а случай единичным. Раньше женщина себя подобным образом не вела, рассказывают студенты.

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В институт их просили прийти в пятницу, 4 декабря, или в ближайшее время.

Студентки, которым преподавательница сватала своих сыновей, заявляют, что не восприняли ее слова всерьез. Они переживают, что из-за шумихи женщину уволят.

За неделю до урока у преподавательницы подтвердился коронавирус. Ее сын написал в соцсетях, что она много дней не спала и сейчас находится в больнице.

Один из студентов заявил «360»: «За этими оскорблениями и бессвязной руганью скрываются, на мой взгляд, личные переживания. Она то плачет, то перестает, то говорит, что жизнь не удалась. Видимо, постоянно думает, что болезнь будет прогрессировать».