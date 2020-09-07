Претенденты на руководящие должности должны понимать, что с них будет двойной спрос. Чтобы достичь высоких результатов на государственной службе и в бизнесе, нужно обладать рядом качеств. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на суперфинале конкурса «Лидеры России 2020» перечислил часть из них, первой упомянув способность действовать в команде.

«В современной политике добиться устойчивых качественных изменений сможет только тот, кто создаст сильную сплоченную команду, которая будет нацелена на достижение высоких результатов», — сказал глава правительства РФ.

В совместной работе, добавил он, важны чувство локтя, умение распределить обязанности, работать на общий результат. Этот рецепт Мишустин назвал действенным для любой команды и для того, чтобы занять руководящие должности на государственной, гражданской службе и в бизнесе.

Многие из вас к этому стремятся. <…> С вас двойной спрос. Здесь одного желания и амбиций недостаточно. Важно генерировать цели, критически анализировать и заглядывать в будущее. Быть в команде победителей, конечно, огромная ответственность Михаил Мишустин премьер-министр России.

Российский премьер заявил, что современный продвинутый управленец, который пишет заявление о приеме на госслужбу, должен быть в первую очередь честным.

«Это основа доверия общества государству. Любые признаки нечестности, которые дискредитируют власть, необходимо жестко пресекать. Ведь люди нередко судят о нашем государстве по делам конкретных управленцев, с которыми сталкиваются в повседневной жизни», — сказал Мишустин.

К важным качествам для госслужащего премьер отнес профессионализм, умение эффективно применять полученные знания в реальной жизни и быть готовым адекватно и оперативно отреагировать на любые вызовы.

«Здесь придется работать над собой, не стесняться задавать вопросы, продолжать учиться. Крепкий профессионал — это основа любого государственного управления и госучреждения», — заметил глава кабмина.

Инициативность он назвал еще одним качеством, которое крайне важно для любого поста. Человек должен быть способен «выходить за рамки привычных схем» и уметь обращать внимание на нестандартные подходы к решению любых проблем.

В современном мире побеждает тот, кто не просто выдвинет идею, но и найдет путь ее реализации, добавит к ней детальный бизнес-план. И этот подход работает не только для предпринимателей Михаил Мишустин премьер-министр РФ.

Кроме того, претендент на государственно-гражданскую службу, по мнению Мишустина, должен обладать широким кругозором. За рамки узкой специализации нужно уметь выходить для того, чтобы «четко прослеживать риски принимаемых решений, видеть за цифрами и графиками реальных людей и защищать их интересы».

«Граждане оценивают эффективность работы государственного аппарата по служащим, по изменениям к лучшему для них самих и их близких», — заключил российский премьер-министр.

Суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» проходит 6 и 7 сентября в подмосковном Солнечногорске, на площадке Мастерской управления «Сенеж». Конкурс является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В суперфинале участвуют 300 конкурсантов из 54 регионов России, а также по двое граждан Украины и Белоруссии. Им предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях, на которых будут определены 100 победителей проекта.