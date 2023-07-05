05 июля 2023, 10:10
«С вами вся страна». Новое видео Костомарова с протезами привело в восторг читателей
Фигурист Костомаров показал новое видео тренировки с протезами на беговой дорожке
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал новый видеоролик с тренировками на беговой дорожке на ножных протезах. Публикацией он поделился в социальной сети.
На кадрах видно, что спортсмен поддерживает физическую форму с помощью кардиотренировок и упражнений на различные группы мышц.
Реклама
«Преодоление всего. Как же тренировки и спорт отвлекают меня от происходящего», — написал он.
Новый видеоролик Костомарова привел в восторг его многочисленных подписчиков.
«Роман, с вами вся страна! Герой нашего времени! Гордимся тобой, придаешь нам сил!» — написали он.
Некоторые поклонники заметили, что занятия фигуриста мотивируют их самих начать ходить в тренажерный зал.
Костомаров попал в больницу с пневмонией в январе 2023 года, на этом фоне у него началась гангрена. Врачи оказались вынуждены ампутировать фигуристу голени ног и кисти рук.
Остеопат Иван Борисенко заявлял, что Костомаров в процессе реабилитации демонстрирует олимпийский дух.
Фигурное катание
Роман Костомаров
Реклама
Реклама