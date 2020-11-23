Более миллиона россиян снялись с учета на бирже труда

По сравнению с пиковым периодом число зарегистрированных безработных сократилась почти на 400 тысяч человек, добавили в министерстве. Сегодня на бирже труда стоят 3,3 миллиона человек.

Согласно опросу Общероссийского народного фронта, проведенному в прошлом году, россияне, обратившиеся в центры занятости, жаловались главным образом на отсутствие подходящих вакансий (37%) и предложения только низкооплачиваемых мест (36%).

Среди других жалоб было требование большого числа документов (9%) и недостаток информации в открытом доступе (8%).

На днях в Госдуме предложили ввести новую категорию безработных. «Вынужденно безработными» депутаты от КПРФ предлагают считать тех, кто потерял заработок из-за режима повышенной готовности. Им предлагают платить из бюджета пособие в размере средней месячной зарплаты.