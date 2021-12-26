«С ценами вакханалия». В Госдуме дали прогноз о снижении стоимости стройматериалов

С ценами на стройматериалы в России происходит вакханалия, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. По его прогнозу, ситуация может начать меняться примерно через три месяца.

С конца весны стоимость некоторых видов сырья, в частности металла, начнет снижаться, уточнил политик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

С ценами, не только на древесину, происходит вакханалия. И я думаю, что как только появляется сверхприбыль какой-то одной позиции, в это начинают вкладывать деньги. Это те колебания рынка, которые, к сожалению, бывают Владимир Гутенев председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле.

По его словам, сейчас, когда цены в два-три раза больше, стоит снизить потребление. Депутат уточнил, что при том росте цен на металл, который наблюдается сейчас, он «не пошел в строительство дома».

Гутенев выразил уверенность, что сильное снижение цен на металлы произойдет летом. Оно может составить от 20 до 30%.

По данным генерального директора ООО «Альянс» Сергея Бакина, в настоящее время отдельные виды стройматериалов подорожали на 300%. Так, металл подорожал на 270%, древесина — на 200%, отдельные позиции подорожали на 150%. На фоне этого, по его словам, стоимость жилой недвижимости в 2022 году поднимется на 15-20%.