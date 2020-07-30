Екатерина Диденко рассказала об опасности коктейлей с сухим льдом. Видео

Instagram-блогер Екатерина Диденко, муж которой умер на вечеринке с сухим льдом, предупредила об опасности использования этого вещества в коктейлях. Видео она выложила на своей странице.

Диденко заказала в парке коктейль мохито с сухим льдом, после чего рассказала на камеру о том, что если человек случайно проглотит кусочек этого вещества, то получит ожог внутренних органов. По словам блогера, никто не предупреждает об опасности сухого льда в пищевых продуктах. Диденко попросила подписчиков написать ей, если они получили травмы, употребляя сухой лед.

Следом в сторис Диденко выложила видео из сауны, где умер ее муж.

«По причине того, что об опасности сухого льда никто не знал и не предупреждал, на моем дне рождения погиб мой супруг Валентин и двое друзей — Наташа и Юра», — написала она в комментарии, добавив, что будет говорить о грозящей опасности, чтобы уберечь других людей.

Диденко называет себя «Аптечным ревизорро»: в Instagram она выкладывает посты про лекарства. Вечером 28 февраля блогер отмечала в сауне день рождения вместе с мужем и друзьями. Чтобы впечатлить именинницу, в бассейн бросили 25 килограммов сухого льда. Несколько человек прыгнули следом и задохнулись в углекислом газе.