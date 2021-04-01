Слив нечистот и сжигание мусора: россиянам советуют не ругаться с соседями по даче

С приходом весны наступает пора дачников. Зачастую на участках жгут бытовой мусор, а некоторые нерадивые соседи используют канавы и ручьи как канализационный слив. Как договориться с живущими рядом людьми, рассказал «360» юрист в сфере ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба.

Возникшие между соседями споры он призвал сначала решать по-человечески, без ненужных конфликтов.

«Все свои неприятные ощущения нужно высказать. Возможно, люди услышат и добровольно устранят замечания. Не всегда штрафы помогают. Иногда они еще больше усложняют жизнь», — подчеркнул Нетреба.

Он напомнил, что сжигание мусора на участках запрещено — необходимо его вывозить. Штрафы за подобные нарушения подняли, и суммы по взысканиям довольно серьезные.

«Наложить взыскание может и полиция, составив протокол. Полиция реагирует на такие вещи», — заметил юрист.

Если участок граничит с лесными насаждениями и территориями особо охраняемых зон, стоит обратиться в лесоохрану. Она занимается проведением профилактических мер на близлежащих территориях, чтобы «не допустить массового распространения огня».

Проблемой слива канализации в водоемы занимаются специалисты Санэпиднадзора: составляют протоколы и выезжают для проведения исследований.

«Были случаи, когда целый коттеджный поселок оштрафовали на сумму более миллиона рублей за слив в реку нечистот без очистных сооружений», — сказал Нетреба.

Меры к нарушителю также может принять местная администрация. Она же вправе вызвать необходимых специалистов.

Бывает, что соседи заводят летом на участке домашних животных, а потом бросают их. Здесь весь контроль за ситуацией ложится на органы местного самоуправления.

«У них есть статья в бюджете, чтобы они могли и производить санобработку, и стерилизовать. Проблема будет попасть на участок, если собака на нем. За забор на частную собственность даже полиция не сможет зайти, <…> только если это не будет угрожать безопасности граждан, детей. Если собака отвязана, находится в диком состоянии, [есть] подозрение на бешенство», — пояснил юрист.

Усыплением собак занимаются соответствующие службы, с которыми органы самоуправления заключают договор.