Аптечка на майские выходные: что взять с собой на отдых

Во время длинных майских выходных многие россияне отправятся на дачу или на природу. Под рукой всегда должна быть аптечка с несколькими препаратами, предупредила врач общей практики Екатерина Касимова.

В первую очередь эксперт обратила внимание на антигистаминные средства. Весной начинают цвести береза и ольха, у многих людей начинаются аллергические реакции. Поэтому Касимова посоветовала положить в аптечку противоаллергические капли для носа и глаз, написало Utro.ru.

Нельзя забывать о клещах. Отправляясь на пикник, обязательно нужно взять с собой специальные спреи, которые отпугнут насекомых. Наличие клещей нужно учитывать и при выборе одежды, когда вы отправляетесь на природу.

Врач также обратила внимание на ферментные препараты и спазмолитики. Они пригодятся, если во время застолья с шашлыками возникнут проблемы с пищеварительной системой. Есть люди со слабым ЖКТ, у них при употреблении жареного мяса могут появиться боли в желудке, тошнота, пояснила эксперт.

Также в аптечке должны быть сосудосуживающие средства и спреи для промывания носа. Дело в том, что хотя весной приходит долгожданное тепло, не исключены и перепады температуры. Если слишком легко одеться, можно простудиться на холодном ветру.