Аптечка на майские выходные: что взять с собой на отдых
Врач Касимова назвала препараты для аптечки на майские выходные
Во время длинных майских выходных многие россияне отправятся на дачу или на природу. Под рукой всегда должна быть аптечка с несколькими препаратами, предупредила врач общей практики Екатерина Касимова.
В первую очередь эксперт обратила внимание на антигистаминные средства. Весной начинают цвести береза и ольха, у многих людей начинаются аллергические реакции. Поэтому Касимова посоветовала положить в аптечку противоаллергические капли для носа и глаз, написало Utro.ru.
Нельзя забывать о клещах. Отправляясь на пикник, обязательно нужно взять с собой специальные спреи, которые отпугнут насекомых. Наличие клещей нужно учитывать и при выборе одежды, когда вы отправляетесь на природу.
Врач также обратила внимание на ферментные препараты и спазмолитики. Они пригодятся, если во время застолья с шашлыками возникнут проблемы с пищеварительной системой. Есть люди со слабым ЖКТ, у них при употреблении жареного мяса могут появиться боли в желудке, тошнота, пояснила эксперт.
Также в аптечке должны быть сосудосуживающие средства и спреи для промывания носа. Дело в том, что хотя весной приходит долгожданное тепло, не исключены и перепады температуры. Если слишком легко одеться, можно простудиться на холодном ветру.