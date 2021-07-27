Туроператоры рассказали, где можно бюджетно отдохнуть с семьей в августе

Самыми популярными турами внутри России для семей с детьми остаются Анапа, Евпатория и Сочи. Туроператоры рассказали «Известиям», куда еще можно отправиться в последний летний месяц и на какую сумму при этом рассчитывать.

Поездки именно по этим трем направлениям выйдут дешевле всего. Прожить там неделю без питания можно примерно за 11 тысяч рублей — и это за семью из трех человек. Чтобы отдохнуть за такую цену, билеты до места придется купить самостоятельно. Полноценный тур обойдется значительно дороже.

Кроме курортов, одним из самых популярных направлений остается Санкт-Петербург. Неделя размещения семьи в мини-отеле будет стоить около 12 тысяч рублей. При этом к услугам гостей города все его многочисленные музеи, театры, пляжи, парки и просто улицы с красивой архитектурой.

Интересным вариантом отдыха могут стать такие неожиданные города, как Челябинск или Тюмень. Там построены современные отели с аквапарками, развитой инфраструктурой. Отдых там сильно напоминает турецкие гостиницы. Заменить море могут полезные термальные или минеральные источники.

Что касается авиабилетов, то из Москвы они обычно бывают дешевле, чем из других городов. Но заграничные направления остаются намного дороже внутрироссийских. Самая недорогая зарубежная страна — Турция. Билеты в Болгарию будут стоить уже в два раза больше.

Ранее россиянам назвали места в России, которые выделяются своей необычной красотой. Одним из них стало Кояшское озеро в Крыму. Из-за обитающих в нем маленьких рачков вода выглядит ярко-розовой.