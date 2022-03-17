Россия попала в число стран с самым дешевым бензином в мире

Россия занимает 11-е место в списке стран с самым дешевым бензином в мире. Об этом сообщил сайт GlobalPetrolPrices.

Исследователи составили рейтинг на основании цен на топливо с октановым числом 95. В перерасчете на галлоны цена в России составляет 0,431 доллара за галлон.

На первом месте оказалась Венесуэла — 0,095 доллара за галлон, далее следуют Ливия (0,132) и Иран (0,194).

США оказались на 83-м месте по доступности бензина (4,689), а самый дорогой бензин в Гонконге (10,898).

По покупательной способности Россия идет на 17-м месте, жители тратят на бензин около 2% от зарплаты. Для сравнения: США занимают четвертое место — 0,9% от месячного дохода в месяц.

Комитет Госдумы по промышленности и торговле предложил правительству ввести государственное регулирование цен на бензин.