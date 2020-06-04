«С роду никогда не пила»: многодетная мать из Новосибирска заявила, что у нее незаконно отобрали детей

В Новосибирске опека забрала пятерых детей у матери. По версии СМИ, женщина пропила президентские выплаты и отказалась от ребятишек. Сама Екатерина Ч. в беседе с «360» назвала подобные заявления чушью.

Отказываться от детей она не собирается. Забрали их, когда женщина была на работе. Опека не смогла дозвониться до многодетной матери.

«Незаконно [забрали], я считаю. <…> Воспользовались моментом, пока меня не было. Я была на работе. <…> Пришла домой — детей нет», — пояснила сибирячка.

С детьми сидел их отец. В документах он не указан, но прожил с семьей семь лет и приходится родным каждому из малышей.

Сначала, уточнила женщина, в квартиру явились некая активистка по имени Анна и родственница многодетной матери. Они представились волонтерами, сняли на видео обстановку и покинули дом. Потом нагрянули сотрудники опеки.

«Они звонили, но нам на рабочем месте не разрешают телефон. На следующий день я сама перезвонила. <…> Дети сейчас в реабилитационном центре, как мне сказали в опеке», — пояснила Екатерина.

В публикациях, которые появились в Сети, ее выставляют каким-то бесчувственным монстром: злоупотребляет спиртным, получила обещанные государством выплаты на детей, ушла в загул, а на малышей просто плюнула. Якобы они надоели своим характером.

«Полнейшая чушь. <…>Я с роду никогда не пила. Курить — да, курю. Могу выпить раз в три месяца», — отрицает многодетная мать. Да и за детей она получила не 50 тысяч, как пишут, а 20 — только на двоих деток. Деньги сибирячка тратила на них же.

Оговорила ее, пояснила Екатерина, именно родственница. Тетя позвонила активистке и рассказала, что дети брошены. Почему она так поступила, Екатерина не понимает. А на диалог женщина не идет.

Многодетная мама намерена обратиться в суд. В первую очередь, подать заявление на ложный донос. Так она расценивает действия активистки, ведь с детьми было все в порядке, а бросать их никто не собирался и не собирается.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко подтвердила «360», что о «проблемной» семье узнали от активиста. Однако, по ее словам, многодетная мама сейчас почему-то скрывается.

«Когда органы опеки и ПДН были в квартире, там было чисто, дети ухоженные, чистенькие, продукты питания в соответствии с возрастом. Но находились они не с родителем, матери не было дома. Она пока скрывается, но находится на связи», — уточнила детский омбудсмен.

Самых младших детей поместили в дом ребенка. Еще троих — трех, четырех и шести лет — направили в центр «Семья». Болтенко уверила, что дети в порядке, а органы опеки уже связались с мамой и должны встретиться с ней.

Екатерина уточнила, что во встрече ей пока отказали: сотрудник заявил, что ему «некогда» и перенес личную беседу.