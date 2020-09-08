Родители пожаловались в СК Уфы на детский сад с раскладушками

Десятки родителей пожаловались в Следственный комитет на частный детский сад. Они рассказали, что сдавали в учреждение деньги на кровати, однако их дети до сих пор спят на раскладушках во время тихого часа.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что частный садик находится на третьем этаже школы. Чтобы спуститься на улицу на прогулку, малыши проходят мимо школьников. Кроме того, у сада ужасная детская площадка, которая едва не разваливается — однако воспитанники продолжают там гулять.

Родители изначально возмущались сложившейся ситуацией, но терпели, потому что им пообещали улучшить условия для детей. Для этого с мам и пап воспитанников собрали деньги — по 10-15 тысяч рублей. Им сообщили, что на эти деньги купили кровати для малышей.

Однако вскоре родители увидели по камерам наблюдения, что их детей продолжают укладывать спать на раскладушки. Они потребовали, чтобы садик вернул собранные деньги, однако так ничего и не добились. Вскоре после этого с ними расторгли договора — через WhatsApp.