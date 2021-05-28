С работающих студентов предложили брать льготный налог

В Госдуме предложили ввести льготную налоговую ставку НДФЛ для работающих студентов. Автором инициативы стал депутат Иван Сухарев.

Обращение он направил на имя главы Министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова, копия которого оказалась в распоряжении RТ.

Депутат отметил, что многие студенты, чтобы оплачивать учебу, аренду квартиры и свое содержание, вынуждены работать. В большинстве случаев они трудятся в сфере услуг и оформлены по стандартному трудовому договору или по по договору гражданско-правового характера, по которым ежемесячно с заработной платы вычитается подоходный налог по ставке 13%.

Он предложил ввести для студентов льготную ставку НДФЛ, наподобие с самозанятыми.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения льготной ставки НДФЛ 6% для граждан, оформленных по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, которые совмещают трудовую деятельность с обучением в среднеспециальных или высших учебных заведениях», — указал депутат в обращении.