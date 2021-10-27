Медианные зарплаты в России показали рост, по сравнению с прошлым годом

В России, по сравнению с 2020 годом, выросли медианные зарплаты. Больше всех получать стали сотрудники IT-сферы, финансисты и страховщики, а также представители торговой отрасли.

Тематическое исследование провели специалисты «СберИндекса» и «Работа.ру», сообщила газета «Известия».

В сфере информационных технологий и коммуникаций оклады поднялись на 13,5%. Следом идут финансы и страхование с ростом в 13,1%. На 12,9% поднялся заработок в торговле, на 12,8% — в гостиничном и ресторанном бизнесе. Занятые в строительстве стали получать в среднем на 12,5% больше, в добыче полезных ископаемых — на 10,7%, в сельском хозяйстве — на 10,3%. Специалисты из области транспортировки и хранения зарабатывают на 9,5% больше.

В минусе, показало исследование, оказались сотрудники здравоохранения, потеряв 0,9% оклада. Снижение назвали логичным на фоне значительных надбавок медикам за работу в красных зонах.

Медианную зарплату определяют как доход, ниже и выше которого получают по 50% трудоустроенных россиян. Росстат стал опираться на этот показатель при расчете МРОТ, который равен 42% от медианной.

Аналитики отметили, что число вакансий, по сравнению с 2019 годом, выросло. Заработная плата начала расти на фоне повышенного спроса на работников. Ее увеличение также связали с быстрым восстановлением рынка труда. Уровень безработицы на данный момент составляет 4,4% — близкий к историческому минимуму показатель.