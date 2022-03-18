«С правдой тяжелее всего спорить». США могут начать новую политическую игру из-за данных по биооружию

После того, как у Минобороны появились документы, подтверждающие создание компонентов биологического оружия на Украине за счет средств Пентагона, США придется несладко. Вероятно, скоро миру предстоит понаблюдать за новой политической игрой Штатов, заявил в эфире «360» руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Конечно, американцы будут блокировать наши позиции, они будут прикрываться своими странами, которых они контролируют, в том числе в Совбезе ООН, и будут прикрываться Гутерришем (генсек ООН — прим. ред.), который, по сути, играет на американскую сторону. Но за нами правда, а с правдой тяжелее всего спорить», — сказал эксперт.

Михайлов охарактеризовал действия США поговоркой «на воре и шапка горит». По его мнению, сейчас Штаты, как главный источник биологической угрозы, начинают впадать в панику. При этом многие подконтрольные им страны будут молчать.

«Поймите, у американцев нет партнеров, у них есть подчиненные государства, которые преклоняются перед американской силой и, по сути, являются их вассалами, поэтому ничего они не скажут. Европа промолчала уже. Мы уже не первый раз об этом говорим с нулевых годов — о биологических базах НАТО на территории Грузии, Украины и даже Казахстана и Киргизии. Только нас не слышит экспертное сообщество, потому что проще закрыть уши, понимаете, и это не слышать», — подчеркнул специалист.

Он также обратил внимание на молчание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), хотя возле границ России находится 30 лабораторий по производству биологического оружия и у Минобороны есть данные, подтверждающие это.